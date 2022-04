Mantova, 15 chili di droga in casa: arrestati mamma e figlio

Quindici chili di hashish, marijuana ed ecstasy in casa: arrestati mamma e figlio in provincia di Mantova. L'operazione della polizia di stato a Borgo Virgilio ha portato anche al sequestro di 15mila euro ed è nata da un servizio mirato di servizio di osservazione del complesso di palazzine in cui vive la famiglia.

Mantova, il ritrovamento della droga da parte della Polizia

Il giorno dell'irruzione i poliziotti si sono trovati davanti un cane di grossa taglia. Bloccato l'animale, in casa hanno trovato un 25enne con svariati precedenti insieme alla mamma di 56 anni. Nell'abitazione gli agenti hanno trovato un primo pacchetto con oltre due chili e mezzo di hashish, nascosto nel freezer. Nella camera da letto della donna è stato poi ritrovato un borsone con altri 13 chili di droga divisi in vari panetti. Mezzo chilo di marijuana e 45 pasticche di ecstasy erano custodito in un mobile del soggiorno, mentre nella stanza del ragazzo è stato individuato tutto l'occorrente per confezionare la droga in cellophane termosaldato e una macchinetta elettronica conta-soldi. In uno strappo della cucitura del divano del soggiorno, infine, sono stati trovati 15.880 euro in contanti. Immediato l'arresto di mamma e figlio, convalidato in data 12 aprile con l'applicazione solo al 25enne della custodia cautelare in carcere, come riferisce Andnkronos.

