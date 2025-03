Mantova, nel beauty case di Rosa Capuano il revolver con cui ha freddato il padre

Trovata dai carabinieri di Mantova l'arma con cui Rosa Capuano ha ucciso il padre Francesco. Un revolver calibro 22 non registrato è stato infatti rinvenuto dai militari tra gli effetti personali della 46enne arrestata mercoledì 5 marzo con l'accusa di aver ucciso il padre 79enne. Freddato a colpi di pistola lo scorso dicembre nel garage della sua abitazione a Suzzara, in provincia di Mantova.

L'arma è stata scoperta all'interno di un beauty-case appartenente all'indagata, nella casa della sorella a Giugliano, in provincia di Napoli, dove Rosa Capuano si era trasferita subito dopo l'omicidio, a seguito del sequestro della sua abitazione a Suzzara. Insieme al revolver, i militari hanno trovato anche due cartucce inesplose e tre bossoli, tutti dello stesso calibro di quelli utilizzati per il delitto. L'arma e le munizioni sono state poste sotto sequestro e saranno inviate ai carabinieri del Ris di Parma per le analisi balistiche. Durante le perquisizioni effettuate nella giornata di ieri, i carabinieri hanno inoltre sequestrato telefoni cellulari e supporti informatici, sui quali verranno eseguiti ulteriori accertamenti. Dopo l'arresto a Giugliano, la donna è stata trasferita nel carcere di Mantova.

