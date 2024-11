Mantova: rompe il naso a un medico del Pronto Soccorso, paziente denunciato

Un atto di violenza ha scosso l'ospedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, quando un paziente di 68 anni ha aggredito il personale sanitario. Il fatto è avvenuto martedì sera, quando l'uomo, ricoverato per un trauma alla testa dopo una caduta, ha iniziato a dare in escandescenze durante il trasferimento al reparto di radiologia per una Tac. L'aggressore ha colpito ripetutamente con calci e pugni, ferendo un'infermiera con una gomitata allo sterno e un radiologo al volto, fratturandogli il naso.

Aggressione ai sanitari: denunciato per lesioni gravi

L'infermiera aggredita ha riportato una prognosi di 23 giorni, mentre il medico ha subito una frattura del setto nasale con 30 giorni di prognosi. L'incidente, uno dei tanti episodi di violenza ai danni dei professionisti sanitari, ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri, che sono stati chiamati dal personale dell'ospedale per contenere l'uomo. L'aggressore è stato arrestato e denunciato per lesioni personali gravi.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO