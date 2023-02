Mantova, trovato tra i rovi il corpo della 23enne Yana Malayko

E' stato trovato tra i rovi, da una squadra dei carabinieri, il cadavere di Yana Malayko, la 23enne ucraina scomparsa che si ritiene essere stata uccisa dall'ex fidanzato Dumitru Stratan lo scorso 20 gennaio a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Il corpo era nascosto in un'area verde in contrada del Benaco al confine con il territorio di Lonate, in provincia di Brescia. Al ritrovamento gli investigatori sono arrivati senza alcuna indicazione di Stratan che con gli inquirenti e il gip non ha mai collaborato.

Mantova, il corpo di Yana trovato sotto una catasta di legno

Il corpo di Yana Malayko e' stato trovato vicino a una centrale elettrica, sotto una catasta di legno. Sono in corso i primi rilievi in presenza della procuratrice capo di Mantova, Manuela Fasolato, necessari per poter spostare il corpo che verra' poi affidato al medico legale per l'autopsia.