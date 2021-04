Marcora non crede a Scavuzzo. Sulla cena presenta una interrogazione



Non si placano le polemiche suscitate dal post Instagram della vicesindaca di Milano in cui Anna Scavuzzo ha pubblicato la foto di una cena in compagnia di amici nel bel mezzo della zona rossa. Anche se, dopo l'articolo di Affaritaliani.it, la vicesindaca aveva specificato che si trattava di una vecchia foto, c'è chi non si fida e chiede spiegazioni di un comportamento che, se vero, sarebbe quantomeno inopportuno da parte di un rappresentate delle istituzioni.



In particolare i consiglieri Marcora, De Corato e Mascaretti hanno presentato una interrogazione avente ad oggetto la "richiesta di chiarimenti sulla partecipazione della Vice-sindaca Scavuzzo ad una cena con assembramento" e in particolare si chiede "se è vera la partecipazione a tale cena", visto anche "il ruolo di Vice Sindaco con delega alla Sicurezza".