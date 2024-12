Via libera al Masterplan di Malpensa: lo scalo gestirà 40 milioni di passeggeri

Si e' conclusa positivamente la procedura per l'accertamento della Conformita' Urbanistica sul Masterplan dell'aeroporto di Malpensa, il piano di sviluppo autorizzato che prevede tutte le opere necessarie a gestire la domanda di traffico stimata in 40 milioni di passeggeri al 2035. Lo comnicano Enac e Sea. La relativa conferenza dei Servizi sul Masterplan di Malpensa per il periodo 2019-2035, che si e' tenuta il 19/11/24, indetta da Ministero delle Infrastrutture, ha coinvolto in particolare il Ministero dell'Ambiente e dello Sviluppo Energetico, il Ministero della Cultura, insieme a tutti gli Enti di livello statale e territoriale, tra cui i comuni del CUV, interessati dal piano di sviluppo, e ha acclarato l'intesa Stato-Regione per la conformita' urbanistica del Masterplan.

Brunini (Sea): "Gli interventi porteranno a un ulteriore miglioramento dell'efficienza dello scalo"

"La conclusione positiva dell'iter del Masterplan rappresenta un passaggio molto importante per l'Aeroporto di Milano Malpensa. - ha dichiarato Armando Brunini, Amministratore Delegato di SEA - Gli interventi infrastrutturali che verranno realizzati, sempre nel rispetto della sostenibilita' ambientale, porteranno a un ulteriore miglioramento dell'efficienza dello scalo con il conseguente effetto positivo sulla qualita' dei servizi resi ai passeggeri".

E' terminato, pertanto, l'iter di approvazione dello sviluppo infrastrutturale che permettera' a Malpensa di crescere nei prossimi anni. Grazie a questa ultima autorizzazione si puo' procedere, infatti, all'avvio di tutte le opere previste all'interno del sedime dell'aeroporto. Sulla base delle previsioni del Masterplan verranno sviluppati gli interventi aeroportuali, progettati e realizzati con soluzioni tecniche e tempistiche tali da supportare la stimata crescita del traffico e la piena sostenibilita' dell'aeroporto, nel rispetto delle prescrizioni del Decreto VIA e degli atti e degli accordi attuativi di livello territoriale.

Malpensa: il masterplan nel dettaglio

Il Masterplan prevede la realizzazione per fasi di una serie di interventi che riguardano in particolare l'ampliamento del Terminal passeggeri, aree di sosta per gli aeromobili, miglioramenti del sistema piste con nuove taxyway e raccordi per migliorare l'efficienza operativa dello scalo; a questo si aggiungono nuove aree destinate a funzioni di scambio intermodale e modalita' di trasporto innovative, la realizzazione di magazzini di seconda linea e altri servizi dedicati al cargo.

Il Direttore Generale dell'Enac, Alessio Quaranta, esprime soddisfazione per il risultato raggiunto "Il Masterplan consente di dotare uno dei principali scali italiani di un chiaro quadro pianificatorio e programmatico, definito non solo sulla base delle prospettive di sviluppo dell'aeroporto di Malpensa, ma anche in linea con il ruolo che lo stesso e' chiamato a svolgere nell'ambito del Piano Nazionale degli Aeroporti in fase di finalizzazione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".

Il via libera da parte della Conferenza dei Servizi costituisce un passaggio amministrativo essenziale per il processo di sviluppo dell'Aeroporto di Milano Malpensa ed e' il risultato della fattiva collaborazione tra Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, Enac, ENAV, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa, Agenzia del Demanio, Regione Lombardia, in un dialogo costante con Citta' Metropolitana di Milano, Parco Lombardo del Ticino, Provincia di Varese e i Comuni del territorio circostante lo scalo.

