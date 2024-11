Maxi operazione antidroga: nuove accuse per il capo ultrà milanista Luca Lucci

Luca Lucci, noto capo ultrà milanista già coinvolto nell’inchiesta sulle curve di San Siro, è stato nuovamente raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le accuse emergono da un'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Milano, che ha portato alla luce un’associazione criminale legata alla cosca della 'ndrangheta dei Barbaro. Il gruppo, secondo gli inquirenti, avrebbe importato e distribuito oltre 2 tonnellate di stupefacenti tra Lombardia e Calabria. Il ruolo di Lucci, già noto per il suo passato controverso, si inserisce in un’organizzazione che avrebbe gestito una rete ben strutturata di traffico di droga, consolidando connessioni tra clan locali e internazionali.

Un’organizzazione internazionale con ramificazioni in Sudamerica e in Europa

L'operazione, che ha coinvolto le province di Pavia, Milano, Reggio Calabria, Lecco e Piacenza, ha portato a 20 arresti, di cui 15 in carcere e 5 ai domiciliari. Gli investigatori del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pavia, insieme al Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, hanno scoperto una rete complessa e trasversale che controllava forniture all’ingrosso di cocaina e altre droghe. Il gruppo operava in stretta collaborazione con i clan Barbaro di Platì e gruppi criminali albanesi e sudamericani, che gestivano le spedizioni di cocaina dal Sudamerica alle principali piazze intercontinentali. La rete avrebbe preso il posto dei Flachi della Comasina, confermando la pericolosità di un’organizzazione capace di muovere ingenti quantità di droga e consolidare rapporti tra criminalità locale e internazionale.

