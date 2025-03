Maxi rissa tra gang armate nordafricane e sudamericane nella notte a Milano: 23enne sfregiato al volto

Maxi rissa nella notte a Milano: a confrontarsi sono state gang di ragazzi armati di coltelli e un ragazzo di 23 anni è rimasto sfregiato. Le sue condizioni non sono gravi ma ha riportato un taglio che gli ha reciso il viso dalla base del naso ad entrambe le labbra. Per la violenza dello scontro, gli stessi operatori del 118 sono stati costretti ad allontanarsi fino all'arrivo delle 'volanti' della Polizia di Stato perché impossibilitati ad operare in sicurezza. La rissa è scoppiata poco dopo le 22.30 in via Palmanova, nei pressi dell'ingresso della M1 Cimiano e davanti a un minimarket. Coinvolti oltre una decina di ragazzi sudamericani e nordafricani. Quattro i denunciati, tre i feriti complessivamente.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO