Melascrivi.com, tecnologia e servizio taylor-made per i contenuti del tuo sito

Oggi incontriamo Pasquale Silvi, Business Developer di Melascrivi.com e CEO di Ad Intend. Approfondiremo con lui così è Melascrivi.com, la prima piattaforma italiana di supporto nella scrittura di contenuti on demand e scalabili per siti, blog ed e-commerce. I punti di forza? Esperienza decennale, customer care tutto italiano e presente nel corso di tutta la collaborazione, tools altamente tecnologici che uniscono Intelligenza Artificiale e Human Touch.



Buongiorno Pasquale, ci racconti della sua esperienza e come è nata Melascrivi.

Melascrivi.com nasce ormai 10 anni fa. Si trattava del sito italiano di un Content Marketplace inglese. Non avendo conoscenza del mercato, la proprietà ha deciso di appoggiarsi a noi di Ad Intend, agenzia italiana specializzata in digital e performance marketing, di cui sono fondatore.



Questo ci ha permesso di implementare il nostro know-how su tutto il comparto di Content Production con un beneficio reciproco: la piattaforma Melascrivi è cresciuta in modo costante anno dopo anno. Infatti, la possibilità di poter customizzare la piattaforma rispetto alle esigenze del mercato ha consentito di rispondere in modo efficiente a un mondo che in continua evoluzione.



La naturale conclusione di questo rapporto, quindi, è stata l’acquisizione da parte di Ad Intend del ramo italiano dell’azienda, con lo scopo di consolidare il posizionamento nel nostro paese, ed è da allora che la piattaforma è sotto la nostra gestione.



Melascrivi è un’azienda che fornisce servizi di scrittura contenuti scalabili, ce li può descrivere?

I contenuti prodotti sono davvero molto vari, dalla scrittura di testi originali, all’ottimizzazione di articoli già realizzati, fino alle traduzioni. Lavoriamo molto con testate online e brand che vogliono ampliare il numero di articoli e guide pubblicabili ogni giorno. Allo stesso tempo, tutto il comparto e-commerce, con “How to”, descrizioni di prodotto e articoli di info-commerce è cresciuto tantissimo negli ultimi tre anni. In particolare, è salito il numero di realtà italiane che aprono il loro sito verso l’estero ed hanno necessità di traduzioni o di copy in lingue straniere.



Avete da poco introdotto un servizio di scrittura contenuti con AI, che è stato definito il più efficiente

sul mercato, perché e quali sono i suoi plus?

La realizzazione di contenuti con AI è un tema davvero molto caldo; al tempo stesso, però, c’è ancora diffidenza. Perciò abbiamo voluto procedere gradualmente, per adeguare l’offerta alle esigenze del mercato e dei clienti. Abbiamo introdotto in prima battuta le traduzioni neurali e solo a seguire abbiamo implementato il servizio per la produzione di contenuti testuali.

Ci sono aziende che, per tasso di aggiornamento e volumi di contenuti, devono far leva sulla AI, che è indubbiamente più rapida ed efficiente (si pensi al mondo dell’elettronica di consumo). Dall’altra parte, però, esistono brand che vogliono abbinare la produzione massiva ad un controllo umano. Questa soluzione, in Italia, è offerta solo da Melascrivi. Vantiamo infatti una collaborazione decennale con freelancer ed un team di autori e proof reader selezionati e formati per sfruttare l’AI nel loro lavoro creativo.



Quali sono i punti di forza dei servizi Melascrivi rispetto ai competitor?

In 10 anni il nostro team ha avuto modo di supportare clienti attivi in moltissimi settori. Rispetto ad altri grandi marketplace internazionali ci siamo sempre concentrati nel fornire un customer care presente e efficiente, ma soprattutto reattiva difronte a richieste, dubbi e soluzioni. Questo è sicuramente uno degli elementi che ha consentito di scalare il business negli anni. Un marketplace, per sua natura di intermediario, consente sì di crescere facendo leva sul numero dei freelancer disponibili (noi siamo arrivati a 50.000 in dieci anni), tuttavia, progetti strutturati vanno seguiti e aiutati nel loro processo di crescita. Perciò più che un fornitore all’ingrosso siamo un laboratorio “su misura2.



Chi sono i vostri clienti e quali sono le loro sfide?

Melascrivi ha una coda lunga di clienti davvero variegata.

Abbiamo realtà molto grandi e strutturate che si integrano con la nostra tecnologia per lavorazioni massive.

Ci sono realtà e-commerce che tramite Melascrivi hanno ampliato i mercati di riferimento e il loro fatturato. Senza dimenticare poi che Melascrivi è da 10 anni il riferimento per tutti i professionisti della SEO, che abbiamo aiutato nell’ottimizzazione di contenuti a seguito dei cambiamenti imposti da Google.



In conclusione, come potete aiutarli?

Tecnologia e servizio taylor-made. Melascrivi è una realtà pensata per realizzare qualunque contenuto di tipo testuale per ogni esigenza. Questo permette ai nostri clienti di avere un unico riferimento per articoli, schede prodotto, traduzioni e copy, anche in lingua straniera. Che siano pochi e di qualità o massivi e ad alta rotazione, questo fa di Melascrivi un player unico nel mercato italiano.





