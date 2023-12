Milano, Meloni a Fieramilanocity per pranzo solidale

Meloni a Fieramilanocity per pranzo solidale

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lasciato Milano diretta ad Asti - dove nel pomeriggio firmerà l'accordo di coesione con la regione Piemonte - dopo aver partecipato a Fieramilanocity al pranzo di Sant'Ambrogio con oltre 500 componenti di famiglie fragili. L'iniziativa, a cui hanno partecipato anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il ministro agli Affari europei Raffaele Fitto, l'arcivescovo di Milano Mario Delpini, il sindaco del capoluogo lombardo Beppe Sala, è stata organizzata da Fondazione Fiera Milano da Fondazione Progetto Arca.

Meloni a Fieramilanocity per pranzo solidale

L'evento 'Sia una festa per tutti' si è tenuto nel padiglione 1 che ha ospitato l'ospedale in Fiera durante la pandemia. Gli allievi del Dipartimento musica dell'Accademia Teatro alla Scala hanno eseguito, sotto la direzione di Pietro Mianiti, il soprano Fan Zhou e il tenore Andrea Tanzillo, alcuni dei brani più noti del repertorio lirico, da Verdi a Puccini. Ad organizzare il pranzo è stata l'Associazione italiana ambasciatori del gusto con un menù a base di antipasto di salmone, sartù di riso, cappone ripieno e torta Mimosa e un panettone in omaggio realizzato da Giovanni Ricciardella. A servire i piatti, i volontari di Fondazione Fiera Milano, gruppo Fiera e Fondazione Progetto Arca.