Sant'Ambrogio, pranzo per 500 con Fondazione Fiera e Progetto Arca

Sant'Ambrogio, Fondazione Fiera Milano insieme a Progetto Arca

Un momento di condivisione e festa organizzato da Fondazione Fiera Milano insieme a Fondazione Progetto Arca nel padiglione 1 che ha ospitato l’ospedale in Fiera durante la pandemia. Oltre 523 persone di cui 213 adulti e 310 bambini, componenti di famiglie fragili in difficoltà che provengono dalle strutture di accoglienza, housing sociale e che accedono ai market solidali di Progetto Arca sono state invitate a partecipare alla giornata organizzata in occasione del Santo Patrono di Milano perché “Sia una festa per tutti!”. Una iniziativa realizzata anche grazie alla generosità di associazioni e aziende per un evento dallo spirito tipicamente milanese. E' prevista anche la presenza della premier Giorgia Meloni e del presidente del Senato Ignazio La Russa.

Repertorio lirico per accogliere gli ospiti

Gli ospiti saranno accolti dagli allievi del Dipartimento musica dell’Accademia Teatro alla Scala che eseguiranno un programma che abbraccia alcuni dei brani più noti del repertorio lirico. Accompagnati dall’Orchestra della scuola scaligera, sotto la direzione di Pietro Mianiti, il soprano Fan Zhou e il tenore Andrea Tanzillo, solisti dell’Accademia di perfezionamento per cantanti lirici e i ragazzi del Coro di voci bianche diretti da Bruno Casoni interpreteranno celeberrime pagine di Giuseppe Verdi come la sinfonia da La forza del destino e l’aria di Violetta dalla Traviata, “È strano… Sempre libera”, la famosa aria tenorile di Rodolfo dalla Bohème di Giacomo Puccini, “Che gelida manina”, fino al “Coro dei monelli” tratto dalla Carmen di George Bizet e ai canti natalizi per eccellenza come Stille Nacht, di Franz Gruber, White Christmas di Irving Berlin e Carol of the Bells di Peter Wilhousky.



Pranzo copn l'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto

A curare il pranzo l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto (AdG) grazie alla sinergia di cinque Associati che per l'occasione hanno ideato un menù esclusivo per una giornata così importante: antipasto con salmone realizzato da Andrea Berton, sartù di riso di Andrea Aprea, cappone ripieno di Cesare Battisti e torta Mimosa con salsa di cioccolato di Enrico e Roberto Cerea. Al termine del pranzo, inoltre, ogni partecipante verrà omaggiato del panettone realizzato da Giovanni Ricciardella. A servire i piatti saranno i volontari di Fondazione Fiera Milano, gruppo Fiera e Fondazione Progetto Arca. Per i giovani ospiti un menù dedicato organizzato da Area Kitchen che si è occupata anche dell’allestimento delle cucine e della mise en place. Campus Fandango Club insieme a Lego, Schleich e GameStop si è occupata del loro intrattenimento con una area dedicata ai più piccoli con animatori e giochi. Al termine della giornata un’ultima piacevole sorpresa con cesti alimentari donati agli ospiti adulti da Esselunga e da Lego, Schleich e GameStop per bambini e ragazzi.