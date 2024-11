Meteo neve a Milano e Torino? Rischio crescente con l’arrivo di una "tempesta esplosiva"

Le previsioni meteo per i prossimi giorni lasciano poco spazio all’incertezza: il Nord Italia, e in particolare città come Milano e Torino, potrebbe essere investito da un’ondata di maltempo con rischio neve. Secondo il Centro Meteo Europeo, una bassa pressione in rapido approfondimento si formerà nel Golfo di Guascogna e raggiungerà l’alto Adriatico tra giovedì 21 e venerdì 22 novembre. Questo sistema potrebbe portare nevicate diffuse, venti burrascosi e temperature vicine allo zero, con potenziali disagi nelle aree urbane.

Milano e Torino al centro dell’attenzione: l'arrivo delle correnti fredde

La configurazione meteorologica prevista vede il transito di correnti fredde e la formazione di un minimo di pressione particolarmente intenso. Secondo il modello tedesco ICON, la pressione potrebbe scendere fino a 980 hPa, accentuando il rischio di neve su tutta la Pianura Padana, con accumuli significativi da Torino a Trieste. Milano e Torino, seppur influenzate dal fenomeno dell’isola di calore urbana, potrebbero vedere nevicate anche in pieno centro, come avvenne in occasioni passate: a Milano nel 2020 con oltre 20 cm di neve e a Torino nel febbraio 2012 con accumuli che paralizzarono la città.

Le incognite per le aree urbane: a Milano e Torino temperature vicine allo zero

In città come Milano e Torino, le temperature vicine allo zero non sempre garantiscono un adeguato accumulo della neve, a causa del calore emesso da edifici e traffico. Tuttavia, in caso di precipitazioni abbondanti, come previsto dai modelli matematici, le condizioni locali potrebbero non bastare a scongiurare disagi significativi. Anche in presenza di neve moderata, i venti fortissimi, previsti con raffiche sopra i 100 km/h, rischiano di complicare ulteriormente la situazione.

Neve nel nord Italia? Decisive le prossime ore

I modelli meteorologici europeo e tedesco concordano su una forte ondata di maltempo che interesserà le regioni settentrionali italiane, Milano e Torino comprese. Le prossime ore saranno cruciali per confermare l’entità delle nevicate e dei fenomeni associati, con aggiornamenti attesi per definire meglio l’evoluzione di questa tempesta esplosiva.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO