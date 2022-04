Meteo, pioggia e vento in arrivo in Lombardia

Meteo, raffiche di vento in Lombardia

Sara' un weekend delle Palme segnato da un vento forte, da Nord a Sud, sia pure variabile da zona a zona e da giorno a giorno: oggi soffiera' un teso Libeccio sulle coste liguri a causa di un minimo di bassa pressione al nord-ovest ed avremo anche il Garbino, il Foehn appenninico, sull'Emilia Romagna e sulle Marche; poi troveremo altri venti, ma questa volta come raffiche temporalesche tra Alpi, Prealpi e localmente dal pomeriggio sulla Pianura lombardo-veneta. Domani il vento sara' differente: sara' caldo e secco sul Nord-Ovest italiano, tornera' infatti il Foehn tra Piemonte e Lombardia, anche intenso; un altro tipo di vento che troveremo sara' quello associato al fronte freddo che transitera' dal Nord-Est verso il Centro Italia, spesso rafficato. La domenica delle Palme vedra' protagonista un vento piu' fresco di Maestrale, dal Centro verso il Sud. Il sito www.iLMeteo.it informa che oltre al vento, avremo un rapido passaggio di un fronte temporalesco tra domani e domenica con un calo sensibile delle temperature al Nord-Est e sul versante adriatico.

Meteo, prossima settimana torna il caldo primaverile

Sara' probabilmente l'ultimo sussulto simil-invernale sull'Italia, associato al gelo ancora presente sulla Scandinavia. Dalla prossima settimana pero' cambiera' tutto, in Italia tornera' l'anticiclone africano e vivremo il primo vero caldo di primavera; le temperature torneranno a salire anche in Scandinavia e il Kungstradgarden sara' pronto a stupire migliaia di turisti: dietro questo nome complicato, svedese, si cela il 'Giardino Reale di Stoccolma' dove avverra' la fantastica fioritura dei 50 ciliegi donati nel 1998 dal Giappone al popolo svedese; avremo fiori bianchi e rosa senza la neve sui petali.

Meteo nel week end, dettaglio per zona

Al nord: soleggiato salvo temporali sulle Alpi, in spostamento dal pomeriggio verso le pianure adiacenti. Al centro: soleggiato salvo addensamenti sull'Alta Toscana. Al sud: soleggiato. Sabato 9. Al nord: peggioramento con temporali dal Triveneto verso Emilia Romagna e mantovano e cremonese, venti di Foehn al Nord-Ovest. Al centro: soleggiato con nubi in aumento in giornata e piogge in Toscana verso sera (a meta' mattinata sul Lazio). Al sud: soleggiato. Domenica 10. Al nord: cielo sereno, ma con calo delle temperature. Al centro: instabile fino al mattino con rovesci sparsi, poi migliora. Al sud: a tratti instabile, specie fino al primo pomeriggio. Tendenza. Da lunedi' rimonta dell'alta pressione con temperature in sensibile aumento fino a valori superiori alla media, periodo con anticiclone africano e prevalenza di sole.