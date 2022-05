Metro 6, Sala incontra il ministro: "Ma serviranno tempi lunghi"

La "vera richiesta è di finalizzare il percorso operativo per finanziare l'M6" anche se "serviranno tempi lunghi". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, fa il punto sulla questione metropolitane in seguito all'incontro con il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, a margine di un incontro sul fisco organizzato da Italia Viva Milano, al quale partecipa anche il leader di IV, Matteo Renzi. "Stiamo ragionando sul percorso- spiega Sala- perché quella sarà l'ultima metropolitana milanese, stiamo immaginando un percorso che le permetta di unirsi alle altre. A questo punto, prima di arrivare a un'idea definitiva, volevamo confrontarci con il ministro e chiedergli di facilitare un contatto con i suoi uffici in modo tale che possiamo presentare qualcosa che abbia senso"

Leggi anche: