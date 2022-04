Mi Art, L'Isola dell'Arte: tre giorni di incontri, mostre e street art

In occasione di MI-ART (1/3 aprile 22) manifestazione fieristica dedicata all'arte, il Distretto Isola del Commercio promuove "L'Isola dell'Arte" ovvero un evento territoriale che si inaugura Venerdi 1 aprile alle 18.30 in Fonderia Napoleonica (v.Thaon di revel 21) con una tavola rotonda su “ARTE, MODA, DESIGN E TERRITORIO -Un confronto che continua all’Isola” introdotta e condotta da Dario Di Vico del Corriere della Sera, con la partecipazione di Pier Vito Antoniazzi, coordinatore del Distretto Isola, Benedetta Barzini, esperta di moda, Davide Pizzigoni, artista e designer, Marina Pugliese, direttrice MUDEC e arte nello spazio pubblico.

L’evento, patrocinato dal Municipio 9,, valorizzando le realtà locali, coglie l’occasione di mettere in luce un altro lato di un quartiere “crogiuolo” di cultura e innovazione e non solo “quartiere notturno”.

Grazie anche al sostegno dello sponsor VIVIDENT il Distretto ha stampato in 2500 copie una mappa dei luoghi artistici dell'Isola (gallerie, botteghe creative, monumenti, percorsi di street art) che verrà distribuita in quartiere e si troverà anche in app e sul sito www.distrettoisola.it

Tutti gli eventi in Isola della tre giorni

Durante la tre giorni saranno aperti e visitabili I luoghi artistici.

Tra i tanti eventi si segnalano:

-mostra di design di Myriam Kuehne Rauner, via della Pergola 1;

-Urban corner collective exhibition, presente Manu Invisible il 3/4 alle 14 a Key Gallery,via Borsieri 12;

-Mostra di manifesti di moda artistici a MilanoManifesti,

-via Thaon di revel 12;-Mostra di Simona Colombini, via De castilia 7;

-Mostra di Pocci,Milanesi, Shipp e Mitrovich a Laboratorio Cagliani via Civerchio 5;

-Laboratorio di ceramica da Livia Baldanza ,via Borsieri 41;

-Laboratorio di ritratto e disegno dal vero (su prenotazione) a L’osservatorio Figurale,via Borsieri 12

-Creazioni di moda italo/africana a KeChic in via Pepe 38

-Mobili e oggetti con legno di recupero dell’Isola a Catskill in Thaon di revel 9

-mobili unici da materiale di riciclo di Pietro Algranti, via Pepe 28;

-Atelier orafo Uroburo, via Thaon di revel 19

-Performance di pittura dedicata alla pace al MERCATO ISOLA p.le Lagosta, domenica 3 pomeriggio

Domenica 3 aprile si potrà partecipare gratuitamente alle visite guidate sulla street art di Isola condotte dalle guide professioniste di GITEC (Guide Italiane Turismo e Cultura) con partenza da MM5 Isola alle 11 e alle 16 (prenotazione obbligatoria su isolarevel@gmail.com).

"Il distretto (sempre con la collaborazione dello sponsor Vivident) intende regalare al quartiere un grande murales identitario. Il progetto sarà presentato nel corso della manifestazione e sarà realizzato prossimamente. La ricchezza di arte, bellezza e cultura atterra sul territorio all'Isola. Questo incontro caratterizza il nostra quartiere ed il nostro paese", spiegano i promotori.

