Milan, Fontana offre la piazza: “Maxi schermo sotto la Regione”

Domenica 22 maggio sarà assegnato lo scudetto e sono in particolare i tifosi del Milan ad attendere con trepidazione il risultato delle ultime gare dei rossoneri e dell'Inter. Mentre i nerazzurri si giocheranno le loro residue chanche a San Siro contro la Sampdoria, il Milan sarà impegnato a Sassuolo. E i tifosi del Diavolo stanno cercando un posto per guardare su maxi schermo la partita che potrebbe assegnare dopo undici anni di attesa lo scudetto numero 19 al Milan. Ieri il sindaco di Milano Beppe Sala ha dato l'ok affinchè il club rossonero si organizzi, escludendo tuttavia la possibilità che sia utilizzata piazza Duomo, ancora occupata dalle strutture del concerto di Radio Italia che si svolge sabato sera.

Megaschermo il Milan, la proposta di Fontana: "In piazza Città di Lombardia"

Ora arriva in aiuto dei tifosi milanisti il governatore lombardo Attilio Fontana. Che su facebook ha annunciato: "Cresce l'attesa per la volata scudetto, ho saputo che il Milan cerca una piazza a Milano per trasmettere la partita con il Sassuolo. Da presidente dei lombardi (oltre che da tifoso Milanista...) metto a disposizione Piazza Città di Lombardia, qualora la società e le Istituzioni competenti la ritenessero adeguata alla proiezione".

