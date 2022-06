Bike-room, la piattaforma online per l'acquisto e lo scambio di bike

“Acquistiamo, ricondizioniamo e vendiamo le biciclette di seconda mano dei privati e dei team professionistici. Il nostro obiettivo è quello di consentire l’acquisto delle biciclette più desiderate, nel modo più semplice possibile” racconta Matteo Maruzzi, uno dei fondatori di bike-room.com

“L’idea nasce - aggiunge il co-founder Denis Moretti - sia dalla volontà di preservare il forte valore emozionale e tecnico di ogni bicicletta, attraverso uno scrupoloso programma di certificazione. Ma anche dall’obiettivo di ridurre al minimo il consumo dei materiali impiegati nella produzione di biciclette. Una scelta vantaggiosa che salva sia il portafoglio che l’ambiente. Bike-room.com nasce quindi in un periodo di forte evoluzione del mercato della bicicletta e nel pieno boom del re-commerce, con l'obiettivo di cambiare il modello del consumo della bike-industry”.

Bike-room, canale alternativo a marketplace e forum non autorevoli

Oggi, Bike-room offre un canale di vendita alternativo a marketplace e forum non autorevoli, adatto a valorizzare l’usato. Sia i clienti che vendono, che i clienti che comprano, sono sicuri di trattare una bicicletta originale e certificata su un portale autorizzato dai più importanti produttori.

La società opera in questo settore differenziandosi da altri noti operatori online generalisti, offrendo alla community un servizio specializzato alla valorizzazione delle biciclette di seconda mano. La community internazionale oggi conta migliaia di utenti registrati in poco più di un anno, con spedizioni a in oltre 40 Paesi del mondo (non solo Europei). Circa il 70% del transato è stato generato fuori dall’Italia, con particolare successo in mercati asiatici e nord europei. Chi si rivolge a Bike-room sono gli appassionati di biciclette ma anche gli esperti e i professionisti di settore come team manager, atleti e collezionisti a caccia di pezzi unici.

