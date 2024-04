Design Week, Anteprima e Inkiostro Bianco con Kei Takemura

La Galleria, lo spazio espositivo all'interno della Boutique Anteprima di Milano, in Corso Como 9, ha ospitato lunedì 15 aprile, la live performance di pittura dell'artista contemporanea Kei Takemura su una speciale carta da parati, creata in esclusiva da Inkiostro Bianco, azienda italiana che reinterpreta il concetto di design d'interni creando carte da parati, tappezzerie, tessuti e arredi.

Playing Cards: l'innovativa fusione tra arte, moda e tradizione giapponese

Una partnership innovativa nata dall’incontro tra l’artista giapponese e Izumi Ogino, creative director di Anteprima, e ispirata dall’iconica opera di Kei Takemura “Playing Cards - Memories and stories overlaid on playing cards”, un’artwork che prende ispirazione dalla millenaria tradizione delle carte da gioco, dove i 4 semi delle carte, vengono interpretati come simboli della società e dell'energia umana. Le carte sono state le protagoniste assolute della live performance che ha inaugurato la Design Week di Milano, all'interno della quale Kei Takemura ha portato la sua visione, su una esclusiva carta da parati appositamente creata da Inkiostro Bianco, un vero e proprio laboratorio di ricerca visiva e decorativa nato nel 2013 in Italia.

Anteprima SS24: collezione "Game On!" ispirato all'arte di Kei Takemura

L'opera di Kei Takemura ha inoltre ispirato la collezione SS 24 di Anteprima "Game On!", che ne ha catturato la gioia e l'emozione, invitandoci a riscoprire i piaceri semplici del gioco. Questo ha dato vita a una special edition di Wirebags e Knitwear, che spazia da una palette di colori unica, a una femminilità delicata, fino a sensibilità architettoniche, esprimendo una moltitudine di personalità.

Izumi Ogino (Anteprima): "Promuovere artisti e designer oltre i confini"

"Come sostenitrice e appassionata di arte e di designer che sfidano i confini, sono orgogliosa che Anteprima stia collaborando con alcuni dei principali talenti nell'arte e nel design per suscitare conversazioni stimolanti”, ha commentato Izumi Ogino, Creative Director di Anteprima, “continueremo a fornire una piattaforma per gli artisti per mostrare le loro.”