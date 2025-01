Milano, 14enne minaccia il suicidio in metro: salvata da una telefonata dei carabinieri

Ha chiamato il 112 mentre era sulla banchina della metropolitana palesando uno stato di malessere tale da far pensare a un rischio di suicidio. I carabinieri del Nucleo radiomobile di Milano hanno soccorso una ragazza 14enne evitando conseguenze piu' gravi. Il militare della centrale operativa hanno aperto un dialogo con la giovane, tenendo la 14enne al telefono per oltre 8 minuti, in attesa dell'arrivo di due equipaggi inviati sul posto. Nel frattempo, una pattuglia ha raggiunto la banchina della linea metropolitana verde in direzione Abbiategrasso, dove hanno rintracciato la ragazza in lacrime, ancora in linea con il militare operatore della centrale. La 14enne, rassicurata e riportata alla calma dai militari, e' stata poi soccorsa e affidata alla famiglia.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO