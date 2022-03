Milano, 15enne violentata in un bed and breakfast: il pm chiede 9 anni

Una 15enne invitata a trascorrere una serata in un bed and breakfast di Milano e poi abusata sessualmente. Il pm di Milano Pasquale Addesso ha chiesto una condanna di nove anni per il 22enne originiario del Gambia che era stato arrestato ad agosto con la grave accusa. I fatti si svolsero a maggio, il reato contestato è violenza sessuale di gruppo aggravata dalla minore età della vittima: sarebbe infatti stato presente un altro giovane, attualmente latitante.

Milano, violentata nel bed and breakfast: prima l'alcol, poi gli abusi

Come ricostruisce Milano Today, la 15enne era arrivata al bed and breakfast in compagnia di un amico, che si era tuttavia poi alloontanato dalla stanza. Al suo ritorno, aveva notato che la giovane era sotto effetto dell'alcool e che i due uomini avevano abusato di lei. La stessa ragazza a verbale ha spiegato di aver perso lucidità avendo iniziato a bere quanto offertole dai due aggressori

