Milano, 16enne brutalmente aggredito per rubargli cellulare e monopattino

Brutale aggressione ai danni di un ragazzo di 16 anni, accoltellato in strada nei pressi del centro commerciale Merlata Bloom di Milano, poco prima delle 21 di giovedì 20 febbraio. Il contesto sarebbe quello di una rapina da parte di un gruppo di giovani, forse di origini nordafricane. La vittima è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda, ma le sue condizioni, seppur gravi, non sembrano mettere in pericolo la sua vita.

Il 16enne accerchiato da cinque giovani per rubargli cellulare e monopattino

Secondo i primi accertamenti della polizia, il ragazzo sarebbe stato accerchiato in via Pasolini da cinque individui, intenzionati a sottrargli il cellulare e il monopattino. Non è ancora chiaro se abbia tentato di opporsi al furto, ma è possibile che la sua reazione abbia scatenato la violenza del gruppo. Uno degli aggressori ha estratto un coltello e lo ha colpito più volte alla schiena, alla testa e a una mano. Dopo l'assalto, il branco si è dileguato, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno stabilizzato il giovane prima di trasportarlo in ospedale. La polizia di via Fatebenefratelli è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili. Decisive potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e le testimonianze di eventuali passanti.

