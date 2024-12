Milano, 16enne con deficit cognitivo abusato sessualmente e sottoposto a "forme di violenza smodate"

"Forme di violenza smodate e immotivate ai danni di un ragazzo inerme che presentava evidenti fragilita'". Il giudice Alberto Carboni inquadra con queste parole la vicenda di Quarto Oggiaro, periferia di Milano, dove un ragazzo di 16 anni con deficit cognitivo avrebbe subito abusi sessuali da parte di un uomo di 44 anni e di un 14enne. Nell'ordinanza di custodia cautelare che ha portato in carcere l'adulto, il gip sostiene che esista il pericolo che "commetta nuovi delitti della stessa specie". "I fatti sono stati filmati - si legge nel documento -. E' quindi chiaro che l'indagato non aveva alcun timore per le conseguenze derivanti dalle proprie azioni mostrando cosi' una spregiudicatezza che ben puo' costituire la base per la consumazione di nuovi reati". Cruente le modalita' descritte dal giudice che evidenzia come la vittima sia stata ammanettata con delle fascette di plastica e picchiata con un bastone. I fatti risalgono alla notte tra il 9 e il 10 dicembre.

