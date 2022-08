Milano, 16enne violentata: sopralluogo in piazza Castello

Sopralluogo degli agenti della Squadra mobile di Milano assieme alla 16enne che ha denunciato di avere subito abusi in una area verde di piazza Castello nella notte di domenica. La giovane si era risvegliata all'alba di lunedì con pochissimi ricordi chiari di quanto avvenuto. Gli agenti hanno ripercorso con la ragazza il tragitto dal noto locale notturno al di fuori del quale al ragazza aveva trovato un giovane che si era offerto di accompagnarla alla piu' vicina fermata del taxi. Nell'area verde, invece, gli abusi si sono verificati e non sono proseguiti anche per la reazione della ragazza. La giovane aveva dato l'allarme alle 7 di mattina a una pattuglia della Volante. Gli investigatori della Mobile hanno anche sentito l'amica che era con la sedicenne ma che, a un certo punto, l'aveva persa di vista.