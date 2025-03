Milano, 18enne nordafricano si aggira in zona Garibaldi con una katana: denunciato

Milano, 18enne nordafricano si aggira in zona Garibaldi con una katana: fermato

Si aggirava tra la folla della movida milanese con una katana, attirando l'attenzione dei militari in presidio. Un 18enne è stato fermato venerdì sera in piazza Freud, nei pressi della stazione Garibaldi, e denunciato per porto abusivo di strumenti atti a offendere. L’episodio, reso noto oggi, si è concluso con il sequestro dell’arma da parte degli agenti della Polfer. Secondo quanto ricostruito, il giovane – già noto alle forze dell’ordine per alcune aggressioni di lieve entità – ha tentato di giustificarsi dicendo che si stava recando a una festa. Tuttavia, la spada giapponese, seppur priva di filo, è stata considerata potenzialmente pericolosa e utilizzabile per minacciare o aggredire, motivo per cui è scattata la denuncia.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO