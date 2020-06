Milano 2021, Cafaro: "Un milione di posti di lavoro a disabili e disoccupati"

Milano 2021, Cafaro: "Un milione di posti di lavoro per disabili e disoccupati"

Giovanni Cafaro, primo candidato sindaco ufficiale per le elezioni amministrative di Milano 2021, svela qualcosa di più di sé, della sua lista e del suo programma. Laureato in Scienze della Comunicazione ed inventore della figura del codista, colui cioè che fa le code per altri, è attualmente sono il Presidente del Movimento Disabili Articolo 14 , un’ associazione nazionale apolitica , senza scopo di lucro , con circa diecimila iscritti , che ha come obiettivo di tutelare i diritti dei disabili e degli svantaggiati ed aiutarli ad inserirsi nel mondo del lavoro. Il presidente onorario è l’avvocato Gianpiero Samorì. "Ho deciso con questa mia lista civica, non legata a nessun partito, di candidarmi come sindaco al Comune di Milano alle elezioni amministrative del 2021 - spiega Cafaro - Istituirò tre nuovi assessorati per essere vicini ai bisogni dei milanesi: Disabili, lavoro e barriere architettoniche; Non disoccupazione ma lavoro per giovani, autonomi e partite iva; Anziani, parenti ed Rsa".

Prosegue Cafaro: "Sarà una campagna elettorale a basso costo non utilizzerò l’auto, ma mi muoverò a piedi e con i mezzi pubblici nel rispetto dell’ambiente e di chi ha perso il lavoro, per chi non ha riaperto o non riaprirà la propria attività . Una volta eletto sindaco da subito, realizzerò a costo zero per i cittadini milanesi, un milione di posti di lavoro a Milano ed in Lombardia per disabili e disoccupati, utilizzando i circa 20 miliardi di euro come valore stimato che ogni anno aziende ed enti pubblici economici pagano in sanzioni per non assumere i disabili. Sempre da mia stima la Regione Lombardia incassa ogni anno circa 45 milioni di euro sui 2 miliardi ipotetici e previsti in sanzioni per mancate assunzioni di disabili. Voglio estendere a Milano l’utilizzo al massimo dell’articolo 14 che permette ai disabili e disoccupati di poter lavorare nelle aziende , negli enti pubblici e nelle cooperative sociali. Inizierò da subito con il Comune di Milano che deve assumere per legge, con una gravosa responsabilità penale, oltre 1100 persone tra disabili e categorie protette, che oggi vivono con circa 300 euro al mese , per effetto delle assunzioni introdurrò contratti di lavoro e assunzioni nella città di Milano ed in tutte le aziende comunali e regionali partecipate".

Cafaro conclude: "La mia prorità è dare dignità e lavoro alle persone con disabilità, a chi ha perso il lavoro per il covid, ai disoccupati, a tutti i milanesi liberi professionisti , autonomi , con partita iva , commercianti e artigiani che non hanno riaperto la loro attività ed ai giovani che spesso continuano ad andare via dal nostro Paese in cerca di un posto di lavoro. Non svolgo più la professione di codista, ma con la mia enorme esperienza di code negli uffici pubblici, farò di tutto per snellire la burocrazia ed eliminare le code per i cittadini e per tutte le attività produttive e commerciali. Un ringraziamento di cuore al caro amico Ivan Cottini che mi sostiene e mi supporta in questo progetto".