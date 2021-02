Milano 2021, De Chirico (FI): "Serve un centrodestra credibile per correre"

"Se vogliamo risultare credibili noi dell'opposizione non possiamo passare il tempo, in attesa di un candidato, a regalare bagni chimici, oggi ai tassisti e domani ai tranvieri, come se fossero gadget elettorali": è la sveglia al centrodestra milanese che giunge da Alessandro De Chirico, consigliere di Forza Italia a Palazzo Marino. Che aggiunge: "Smascheriamo Sala e il centrosinistra sulle loro incongruenze. Ad esempio, in via Senigallia c'è l'ex-residence Leonardo da Vinci. 44.000 mq di ecomostro abbandonato da oltre un decennio. La stazione di TreNord Bruzzano è distante pochi passi e a una fermata c'è Bovisa. Se Sala ci tiene davvero alla transizione ecologica perché non chiede al Politecnico di realizzare lì uno studentato, riutilizzando uno stabile abbandonato, anziché abbattere il bosco di alberi ad alto fusto della Goccia? Per tornare ad amministrare la città il centrodestra deve far tornare a correre Milano...ma non al bagno".

Riferimento polemico al gesto di Andrea Mascaretti, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, che ieri ha donato, a spese sue, dei voucher per due bagni chimici da mettere a disposizione dei tassisti. Ma l'obiettivo principale di De Chirico resta l'attuale primo cittadino: "Mentre Sala è impegnato nelle ospitate TV del primo pomeriggio per raggiungere le massaie, Milano sembra sempre più incapace di risollevarsi dalla crisi che ha colpito la città. Per capirlo basterebbe farsi un giro in metropolitana alle 9 del mattino o indagare meglio su cosa è successo nella scuola della Barona che è diventata un focolaio della variante inglese. Non sappiamo ancora quando si voterà, ma anche se il sindaco uscente fa il tifo per maggio, è molto probabile che si vada a dopo l'estate"