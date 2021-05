Milano 2021, FdI: "Nessun no ad Albertini. E neanche su Lupi..."

"Mi spiace che i ritardi o i silenzi di qualcuno abbiano convinto Albertini a farsi da parte, ma Albertini fara' parte della squadra perche' noi al cambiamento e al futuro di Milano ci teniamo": questo uno dei passaggi più duri dell'intervento del leader della Lega Matteo Salvini ieri a commento della scelta di Gabriele Albertini di defilarsi dal ruolo di possibile candidato del centrodestra.

Dichiarazioni che hanno portato alla reazione in particolare degli alleati di Fratelli d'Italia. Così la coordinatrice lombarda Daniela Santanchè: "Nessun paletto" sull'ex sindaco. Santanchè rilancia subito con il nome di un altro papabile: "Non c'e' nessun veto da parte di Fratelli d'Italia su Maurizio Lupi". "Mettere veti non fa parte della nostra cultura e del nostro modo di fare politica", continua Santanche'. La senatrice tende comunque la mano a Salvini: "Spero che convochi il tavolo che chiediamo da tempo, il voto a Milano cosi' come quello di Roma e Napoli, e' importantissimo. Salvini lo deve capire e fissare la riunione perche' non possiamo avere questa fase di stallo". Anche perche', "il tempo in politica non e' una variabile indifferente sugli esiti e sui risultati- aggiunge Santanche'- soprattutto quando c'e' un sindaco uscente".

Sulla vicenda Albertini commenta anche Ignazio La Russa a Dire: "Lo puo' testimoniare anche lo stesso Albertini nessuno ha mai detto di 'no' a lui, e neanche di 'si'. L'unico contrario, come si legge sui giornali, anche se a me non lo ha rivelato direttamente, era chi sosteneva ufficialmente Lupi". Un riferimento che sembra rivolto a Silvio Berlusconi.