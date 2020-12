Milano 2021, la Lega: "Tanti nomi importanti come candidati sindaco"

“L’ex Prefetto di Milano Alessandro Marangoni, il professor Maurizio Dallocchio dell’Università Bocconi, Simone Crolla, segretario generale della Camera di Commercio italo-americana, Roberto Rasia, manager della Pellegrini, e Paolo del Debbio sono solo alcuni dei nomi che, in queste settimane, hanno dato la disponibilità al centrodestra per candidarsi a sindaco di Milano”. A dirlo è il commissario provinciale di Milano della Lega per Salvini Premier Stefano Bolognini, confermando le anticipazioni date da Affaritaliani.it Milano lunedì.

“Sono nomi significativi – prosegue Bolognini –, con storie importanti da raccontare e che, insieme al centrodestra, vogliono disegnare una Milano diversa, che sappia cogliere le sfide internazionali e ridare slancio e attrattività alla nostra città, che, negli ultimi anni, si è fermata. Dagli scali ferroviari allo stadio di San Siro, fino ad arrivare alla mancata riapertura dei Navigli: da parte dell’amministrazione Sala sono arrivati tanti annunci e pochi risultati concreti. Ieri il sindaco di Milano ha annunciato, stanco e demotivato, di non volersi ricandidare per completare il lavoro, ma per avviare una nuova fase. Forse perché nemmeno lui riesce a trovare motivi di soddisfazione o traguardi significativi da portare in dote quasi al termine del suo mandato”. Dopo l'annuncio della ricandidatura da parte di Giuseppe Sala, il centrodestra accelera dunque il percorso per individuare il proprio candidato sindaco. Previsto domani un vertice tra le dirigenze dei tre principali partiti: Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia.

“Milano – prosegue Bolognini – ha bisogno di qualcuno che rimetta in moto quello spirito imprenditoriale che è nella storia e nel DNA della città e che sappia ridare quello slancio, quel lustro, quell’innovazione e quella capacità di cogliere le sfide internazionali che sono sempre state il valore aggiunto di Milano. A questo proposito, EMA e il Tribunale Europeo dei Brevetti rappresentano solo alcuni dei fallimenti di questa giunta. Milano ha bisogno di forze nuove, a partire da un nuovo Sindaco: ce lo chiedono tanti milanesi, soprattutto in quelle periferie che si sentono abbandonate da questa amministrazione”.

“Sono certo – conclude il leghista Bolognini –, che, a breve, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni troveranno, all’interno di questa rosa di nomi, il miglior candidato per la città di Milano e il miglior sindaco che possa rilanciare pienamente la nostra città.”