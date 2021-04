Milano 2021, Sala: "M5S, con Buffagni dialogo aperto ma giusto correre da soli"

“Io con Buffagni ho un dialogo aperto: credo che” quella di correre da soli alle amministrative, “sia una cosa su cui concordiamo nonostante siano stati all’opposizione in questi anni, anche critica, è giusto che portino avanti la loro proposta. Rimane il fatto che io guardo con rispetto, come ho sempre fatto, e non per speculazione elettorale, al percorso del Movimento 5 stelle. Lo guardo anche con curiosità: penso sia una cosa giusta continuare a confrontarci con Buffagni, lo faccio anche con molta frequenza”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala ieri a margine delle celebrazioni per il 25 aprile alla Loggia dei Mercanti. Sulla possibilità di un’alleanza al secondo turno, Sala ha detto: “Manca moltissimo tempo quindi sono discorsi che oggi non si possono fare. Per esempio con Buffagni sottolineiamo elementi di convergenza come sulla questione ambientale e sull’equità sociale su cui ci sentiamo allineati. Ma mi pare oggi troppo prematuro”.