Milano 2021, Salvini chiama Albertini per sfidare Sala

Lunedì il leader della Lega Matteo Salvini avrebbe telefonato a Gabriele Albertini per sondare la sua disponibilità a candidarsi come sindaco del centrodestra alle Comunali di Milano. Lo riferisce il quotidiano Il Giorno. Una mossa che segna una svolta nella strategia del Carroccio, convinto ora a puntare sull'unico nome che i sondaggi realizzati sinora considerano in grado di contrastare la candidatura di Beppe Sala. Appare dunque in declino la pista che porta a Roberto Rasia. Ma la quadra appare ancora lontana. In primis perchè Albertini, già sindaco della città dal 1997 al 2006, non ha ancora sciolto le riserve pur essendo tentato dalla sfida. Punto numero due: Silvio Berlusconi, che pure 25 anni fa fu il principale sostenitore dell'operazione-Albertini, oggi appare piuttosto tiepido e preferirebbe puntare su Maurizio Lupi. I ragionamenti con gli alleati di Lega e Fratelli d'Italia sono dunque ancora aperti.