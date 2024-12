Milano 2027, Sala: "Buone possibilità per un nuovo ciclo del centrosinistra"

"Manca ancora tanto comunque, si vota presumibilmente a maggio 2027, le possibilita' che dopo 15 anni ci sia un nuovo ciclo per il centro sinistra sono buone". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un brindisi natalizio con la stampa. "Sono concentrato sul mio e non voglio urtare la sensibilita' nella coalizione. Quindi non interverro', diverso e' se mi chiederanno una mano e per questo ci saro'" ha spiegato. Comunque "e' molto presto e mi sono permesso di dire che e' saggio e lo ribadisco verificare ipotesi in campo sia in politica sia nella societa' civile e questo lo fa anche il centrodestra. Poi se c'e' una candidatura politica in grado di vincere probabilmente e' anche meglio ma se c'e' una candidatura piu' forte nella societa' civile bisogna considerarla. Quello che noto e' che si sono assopite le possibili candidature", ha concluso il sindaco.

Sala: "San Siro, il 2025 deve essere l'anno della verità"

Per lo Stadio di San Siro il 2025 "deve esserlo" l'anno della verita', perche' e' chiaro che, a parte la questione del possibile vincolo che scatta a ottobre, se non riusciamo a farlo adesso non credo riusciremo a farlo piu'", ha aggiunto Sala. "Se non sciogliamo le tempistiche entro le vacanze estive, non le scioglieremo entro il mio mandato. Per questo sto imprimendo una buona velocita' ai rapporti tra i nostri uffici e le squadre. Per arrivare entro le vacanze, occorre che entro febbraio o marzo le squadre consegnino un nuovo piano economico finanziario e tecnico che deve tenere conto non solamente dello stadio ma anche dell'area circostante - ha proseguito - . Questo e' l'elemento di complessita' e su questo ci sono gli incontri. Non e' che ci stiamo incontrando con le squadre per dire che la cifra stabilita dell'Agenzia delle entrate e' troppo alta o meno. La discussione e' tecnica perche' se dobbiamo presentare un progetto su un'area vasta e' chiaro che per loro e' necessario avere informazioni su parcheggi, sistemi di mobilita' e vincoli, sulle condizioni del terreno", ha concluso il sindaco.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO