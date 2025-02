Milano 2027, Salvini: "Barbara Berlusconi? Non mi sembra sia a disposizione. Ho due idee..."

Barbara Berlusconi possibile candidata sindaco del centrodestra a Milano nel 2027? "Non mi sembra si sia messa a disposizione. Una o due idee come Lega di un uomo o di una donna milanesi in testa ce le ho. Le due persone che ho in testa non penso che abbiano tessere di partito. Ci stiamo ragionando perche' nel 2027 vogliamo vincere a Milano". A dirlo e' il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo al villaggio olimpico di Milano.

