Milano 2027, Sorte (FI) replica a Sala: "Centrodestra unito per un candidato di alto profilo"





Le parole di Beppe Sala sulle elezioni milanesi del 2027 non riaprono il dibattito solo nel centrosinistra ma anche nel centrodestra. Queste le parole di Alessandro Sorte, coordinatore lombardo di Forza Italia: "La partita del Comune di Milano e' aperta e la citta', mai come ora, e' contendibile: il centrodestra unito scegliera' sicuramente un candidato di alto profilo e presentera' un programma per il rilancio della citta'. Siamo gia' al lavoro per questo. Beppe Sala e' convinto che ci sara' da divertirsi. Io invece, con riferimento al centrosinistra, penso che ci sara' da piangere, con un campo largo pieno di contraddizioni che naufraga un giorno si' e l'altro pure". "Chissa' se anche questa volta il centrosinistra, per mancanza di unita', o di personalita' adeguate, sara' costretto a pescare altrove, magari nel nostro campo, come quando e' stato scelto il direttore generale del comune di Milano al tempo di Letizia Moratti Sindaco. Si', era proprio Beppe Sala", aggiunge.





Fontana: "Candidato sindaco, serve una persona capace e che abbia visione"





Sorte ritiene che il candidato del centrodestra potrebbe proprio essere una persona individuata da Forza Italia. Ma su questo il governatore lombardo della Lega Attilio Fontana ha commentato: "Credo che si debba trovare solo e soprattutto una persona capace, una persona che abbia visione, una persona che sia nelle condizioni di interpretare tutte le necessità di questa città"."Il resto credo che sia un discorso trito e ritrito. E' la qualità quella che conta, non l'appartenenza", ha concluso.