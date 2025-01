Milano, 27enne travolto da un tram della linea 15

Solo nel tardo pomeriggio di domenica è stato identificato l'uomo travolto in mattinata da un tram della linea 15 in via Missaglia a Milano. Si tratta di un 27enne ecuadoriano. L'identificazione è riuscita grazie agli accertamenti della Polizia Locale di Milano. Al fine di ricostruire la dinamica dell'investimento mortale, riferisce Ansa, la Locale sta acquisendo le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona. Secondo una prima ricostruzione è possibile che l'autista del tram non si sia accorto del 27enne sui binari, ma è anche possibile che fosse già privo di sensi o deceduto. A decretare l'esatta causa della morte sarà l'autopsia.



LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO