"Milano 4 Mental Health", la salute mentale protagonista

Mettere la salute mentale al centro del dibattito sociale e politico per sensibilizzare i cittadini su questo tema. E' uno degli obiettivi di 'Milano 4 Mental Health', l'evento promosso dal Comune di Milano che si terrà dal 6 al 31 ottobre con un palinsesto di oltre cento appuntamenti in città.

Il 6 ottobre nella sede del Comune, a Palazzo Marino, durante l'incontro dal titolo 'Mental Health is a Universal Human Right', verrà presentato il manifesto 'Salute mentale bene in Comune', ideato e promosso dal Comune, in collaborazione con Edra, e realizzato con il tavolo Salute mentale di Milano, Anci, Ordine nazionale degli psicologi, Ordini dei tecnici sanitari radiologia medica e professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione.

L' obiettivo è condividere una cornice strategica per indirizzare le azioni future e fornire risposte sempre più efficaci in linea con i cambiamenti che la società sta affrontando. "Per troppi anni - dichiara l'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé - la salute mentale è stata considerata di serie B rispetto a quella fisica. Secondo noi, invece, 'non c'è salute senza salute mentale'". Il 10 ottobre, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, la città verrà attraversata dal tram della salute mentale, con partenza da piazza Fontana. Il tram percorrerà Milano per incontrare la cittadinanza e portare, alle fermate, il suo messaggio contro lo stigma. Inoltre da oggi, per un'intera settimana, una campagna di sensibilizzazione, con il claim "Non c'è salute senza salute mentale", sarà on air su tutti gli schermi presenti in metropolitana e sugli autobus in circolazione in città, grazie alla collaborazione con Atm.