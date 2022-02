Milano, 500 kg di carne irregolare pronta per arrivare al ristorante

Milano, sequestrati 500 chili di carne non tracciata

Nell'ambito di alcuni controlli effettuati nei giorni scorsi la Sezione Annonaria della Polizia locale ha sequestrato in un laboratorio di via Aleardi circa 500 chili di carni avicole prive dei necessari documenti per la tracciabilità. Il laboratorio stesso dove la carne veniva smerciata, è risultato privo di regolari documenti per l'avvio dell'attività. Le carni sono state sequestrate e ai proprietari del laboratorio è arrivata una sanzione di 6.500 euro. Il laboratorio avrebbe rivenduto la carne a un altro laboratorio che a sua volta ha per clienti alcuni ristoranti presenti nella zona di via Paolo Sarpi.