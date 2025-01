Milano, accoltellata dal marito in casa: gravissima donna 57enne

Accoltellata nella sua abitazione in via Palmanova a Milano: è stato arrestato il marito. Una donna cinese di 57 anni si trova in gravissime condizioni. L'allarme è arrivato intorno alle 9.50 di questa mattina. Sul posto sono intervenute le volanti della questura e il 118, che ha trasportato la vittima in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano. Il marito della donna, un suo connazionale 62enne è stato bloccato dai poliziotti e arrestato per tentato omicidio aggravato, mentre nell'appartamento della coppia sono ancora in corso i rilievi della Scientifica.

