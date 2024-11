Milano: al via la nuova gara per il prolungamento della metro M1 a Baggio

Il Comune di Milano è pronto a ripartire con il prolungamento della linea M1 della metropolitana verso Baggio. Dopo che la precedente gara era andata deserta a causa di prezzi non in linea con il mercato, una nuova procedura sarà pubblicata nelle prossime settimane. L’obiettivo è chiaro: aggiudicare i lavori e aprire i cantieri entro il 2025. Durante una recente commissione consiliare, Salvatore Barbara, rappresentante della Direzione Infrastrutture del Territorio, ha spiegato che alcune voci di costo, vincolate ai prezzari regionali, avevano reso il progetto iniziale economicamente non sostenibile. Per superare l’impasse, il Comune ha deciso di riformulare il bando, escludendo temporaneamente la costruzione del deposito, in modo da restare entro i limiti del finanziamento disponibile.

Grandi opere in movimento: tra opportunità e ostacoli

Il prolungamento della M1 non è l’unico progetto ambizioso nel panorama della mobilità milanese. Sono in arrivo interventi significativi, come la tranvia Milano-Limbiate, con i lavori previsti per la metà del 2025, e i prolungamenti della linea M5 verso Monza e della M4 fino a Segrate. Tuttavia, l’aumento dei costi dei materiali sta creando difficoltà. La M5, finanziata inizialmente con 1,265 miliardi di euro, e la M4, con 420 milioni, hanno visto lievitare i costi del 30-40%, richiedendo ulteriori fondi integrativi per procedere con le gare entro il 2026. Nel frattempo, si stanno pianificando i progetti per estendere la M5 a Settimo e la M4 verso Buccinasco, spingendo i confini della rete metropolitana verso sud-ovest.

