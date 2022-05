Milano, ambulanza resta incastrata sul ponte pedonale in Darsena

Incidente per una ambulanza della Croce Bianca di Milano nel pomeriggio di lunedì 16 maggio. In zona Darsena il mezzo di soccorso ha sfondato una lastra del ponte pedonale - non progettato per i mezzi a motore - rimanendo bloccata. Tanti, come riporta Milano Today, i passanti che hanno scattato una foto al mezzo bloccato. Non si sono ad ogni modo registrati feriti o danni particolari al mezzo o al ponte.

