Palazzo Marino non si illumina di arancione, la comunità ebraica: "L'abbiamo presa malissimo"

La comunita' ebraica ha preso "malissimo, malissimo", la decisione del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, di non illuminare di arancione palazzo Marino per commemorare l'uccisione dei piccoli Ariel e Kfir Bibas da parte di Hamas. Lo ha detto il presidente della comunita' ebraica Walker Meghnagi a margine di un momento di preghiera alla sinagoga centrale di Milano. "Non voglio fare polemiche - ha specificato - ma malissimo perche' non era un segnale politico da mandare a una parte o l'altra, ma un segnale per essere vicini in questa tragedia. Il presidente della Regione Attilio Fontana ha deciso immediatamente di farlo, addirittura per due sere. Non e' un segnale politico, ma di pacificazione".



