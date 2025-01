Taxi in coda

Milano, arrivano 336 nuovi taxi: consegnate le prime cinque licenze

Consegnate oggi a Milano le prime 5 licenze di taxi del nuovo bando pubblicato a marzo 2024, tre ordinarie e due notturne. Alla conferenza stampa hanno partecipato l'assessora alla Mobilita' Arianna Censi e uno dei tassisti, Matteo Grappoli, 31 anni di Rho, con licenza notturna. Ora, tra una decina di giorni saranno chiamati i prossimi tassisti pronti, una dozzina circa, per la prossima consegna delle licenze, poi man mano che effettueranno le procedure amministrative saranno chiamati tutti gli altri, 336 in totale.

Sulle nuove licenze che saranno emesse nella prima fase, sono in totale 44 le donne (il 13%) a cui si aggiungono altre 15 risultate idonee anche in graduatoria per la licenza notturna.

Censi: "All'aumentare delle licenze migliorerà il servizio"

"Sono molto contenta e sono convinta che all'aumentare delle licenze e al migliorare del servizio aumentera' il bisogno e l'utilizzo di questa modalita' di servizio e quindi avra' un vantaggio per i cittadini i turisti e anche gli operatori tassisti. Credo che questo sia l'inizio di un processo molto virtuoso", ha detto Censi. L'obiettivo resta arrivare a 1000 nuove licenze, comprese quelle il Comune vorrebbe che Regione Lombardia emettesse. Per questo, ha proseguito Censi, "utilizzeremo anche la richiesta che abbiamo fatto a Regione Lombardia per raggiungere quello che e' il nostro obiettivo".

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO