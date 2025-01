Milano, arrivano le prime multe per chi fuma all'aperto

Meno di una al giorno. Il Comune di Milano ha comminato le prime multe per il divieto di fumo all'aperto in vigore dal 1 gennaio 2025. Le multe in totale sono 16, cosi' suddivise: 8 per non avere rispettato la distanza di 10 metri dalle altre persone, 4 per aver fumato alla fermata di un mezzo pubblico e 4 per avere acceso la sigaretta in un parco giochi per bambini.

