Autista ha un malore, bus si schianta contro un albero: otto feriti a Milano

Un lieve malore per l'autista provoca un incidente di un mezzo Atm sulla linea 47 a Milano. E' accaduto nella serata di martedì in piazza Serafino Belfanti. Il mezzo è andato a schiantarsi contro un albero. Otto persone di età compresa tra i 21 e i 67 anni sono rimaste ferite, tra cui due sono state trasportate in ospedale in codice giallo. Sul posto anche gli operatori medico-sanitari intervenuti con quattro ambulanze. A quanto fanno sapere i vigili del fuoco, che sono intervenuti con il supporto di un autogru per rimuovere il mezzo, "nell'impatto è stato anche danneggiato il reggi cavo alimentazione delle linee filobus 90 e 91".

