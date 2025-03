Milano, con l'auto contro una rotatoria: 47enne muore nello schianto

Un uomo di 47 anni è morto in un incidente stradale, avvenuto poco prima delle 2.20 in via Condino, a Milano. L'uomo, insieme con un passeggero di 25 anni, era alla guida della macchina che, per cause in corso di accertamento, è andata a sbattere sulla rotatoria. Sul posto i soccorsi di Areu 118 che hanno trasportato il 47enne in ospedale al Policlinico in codice rosso, dove, però, è deceduto poco dopo. Il 25enne, invece, è stato trasportato in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco Milano Messina e Milano Beccaria e gli agenti della Polizia Locale.

