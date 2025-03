Milano, Bardelli out. Sala: "Rimpasto più ampio? Non a due anni dalla scadenza"

Milano, Bardelli out. Sala: "Umanamente spiace, ma la situazione non è semplice"

"L'assessore Guido Bardelli lo vedo domani mattina e prenderemo una decisione. E' chiaro che umanamente mi dispiace perche' si e' fatto apprezzare in questi mesi da tutti. Poi magari sono singole frasi che possono scappare ma e' chiaro che anche lui stesso e' consapevole che la situazione non e' semplice. Domani mattina lo incontro e decideremo cosa fare". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala parlando alla stampa a proposito della situazione di Guido Bardelli, assessore alla Casa citato nell'inchiesta sull'urbanistica.

"L'ho preso io in Giunta, e' inutile girarci attorno, perche' ho sempre reputato fosse un professionista. In questi mesi, i consiglieri comunali, anche quelli un po' piu' riluttanti, quasi tutto il Pd che aveva avuto qualche mal di pancia quando era stato nominato Bardelli, nelle ultime settimane mi dicevano "con lui dialoghiamo, ascolta" ed e' anche stato molto rapido nel mettere in piedi il piano per i diecimila appartamenti, che ora e' un problema che ho", ha aggiunto.

Sala: "Milano, no a rimpasti più ampi a due anni dalla fine del mandato"

A chi gli ha chiesto se prevede un rimpasto piu' ampio, ha risposto: "Direi di no. Anche perche' mancano due anni alla fine del mandato, l'ultimo semestre il lavoro per ovvi motivi si rallenta. Non credo che sia saggio, e quindi credo proprio di no". Mentre e' previsto un cambio negli uffici: "Si necessariamente. Ma dobbiamo stare attenti a essere anche un po' garantisti, noi oggi abbiamo persone negli uffici che sono indagate e che continuano a fare il loro dovere". "Perche' il Salva Milano? Perche' dicevamo in sostanza che le persone indagate hanno applicato le regole. Bisogna distinguere il fatto che possa essere indagato perche' la Procura contesta l'applicazione di regole dal fatto che lo sia per ipotesi di corruzione".

Sala: "Ci sono delle mele marce, noi allineati con la Procura"

Le intercettazioni nell'ambito delle indagini della Procura di Milano sulla gestione dell'urbanistica in citta', "mi fanno pensare che delle mele marce ci siano", ha commentato Sala. "Noi, di fatto, da un lato abbiamo sostenuto la necessita' del Salva Milano, - ha continuato - dall'altro lato, che esce dagli atti, ci siamo gia' molto allineati alle contestazioni della Procura". Il primo cittadino ha spiegato che "abbiamo gia' cambiato modalita', sia nel modo in cui vengono concesse le autorizzazioni sia nei rapporti tra uffici e imprenditori: dalle intercettazioni sembrerebbe che questo avesse dato fastidio a qualcuno".

Sala: "Lunga telefonata con Schlein, grande supporto"

"Ieri sera ho sentito la segretaria del Pd Elly Schlein, siamo stati a lungo al telefono ed è stata una telefonata di grande supporto. Ne sono molto contento", ha aggiunto Sala. "Le ho spiegato la situazione e lei mi ha spiegato la posizione del Pd. È stata un'ottima telefonata - ha aggiunto -, i rapporti in politica non sono mai totalmente sereni, però riconosco a Elly Schlein il ruolo e riconosco che lei è il capo della parte politica a cui faccio riferimento". "Per cui per me è fondamentale continuare a tenere i rapporti e poi umanamente non ci tengo a litigare con nessuno, tanto meno con la segretaria - ha concluso -. È importante per me e per Milano che il rapporto col Pd, senza condizionamenti reciproci, continui a funzionare".

