Milano, bassa l'affluenza alle urne. Alle 19 ha votato solo il 31,02%

E' del 31.02% l'affluenza al voto per le elezioni comunali di Milano alle ore 19, secondo i dati di Palazzo Marino. Il dato - riporta Mianews - è relativo 1244 sezioni elettorali pervenute su 1248 presenti in città (pari al 99,68%). Alle elezioni del 2016 l'affluenza, alle ore 19 di domenica, si era attestata al 42%, ma in quell'occasione si votava solo la domenica fino alle 23. Per le elezioni 2021, invece, i seggi saranno aperti anche domani dalle 7 alle 15. Si è votato di più nel Municipio 3 (32,85 %, dato definitivo di 133 sezioni su 133), mentre il dato più basso è nel Municipio 1 (27,66 %, dato definitivo di 104 sezioni su 104).