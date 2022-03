Milano, benzina a 5 euro al litro? Un errore. "Speriamo non sia premonizione"

Gli automobilisti del Milanese sono sobbalzati quando nella giornata di domenica 6 marzo ha iniziato a circolare il post diffuso sui social dal sindaco di Corbetta Marco Ballarini, con la foto dell'erogatore di benzina di uno dei distributori nel Comune del Milanese che riportava la stratosferica cifra di 4,89 euro al litro.

Come è stato presto chiarito da altri utenti, l'esorbitante prezzo al litro era frutto di un errore nella programmazione del distributore. Non è chiaro se qualcuno ha effettivamente effettuato rifornimento a quelle cifre e se in tal caso riuscirà ad avere un risarcimento.

Benzina, il prezzo al litro ha ormai raggiunto i 2 euro

Al di là di questo, è emblematico come in molti, sindaco di Corbetta in testa, abbiano inizialmente trovato persino verosimile che il carburante potesse aver raggiunto tali picchi. L'aumento del prezzo al litro è costante in questi giorni, complice la guerra in Ucraina. Con la benzina che ha ormai superato i 2 euro al litro. "Speriamo non sia una premonizione", ha commentato il sindaco del Milanese.

Leggi anche: