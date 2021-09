Milano, Bernardo: "Sala soffre di amnesie. E la sua squadra non è vincente"

"Forse qualcuno soffre di amnesie varie. A memoria ricordo che il sindaco uscente avesse detto che non si sarebbe candidato, poi che si sarebbe candidato e poi e poi e poi. Una scelta che non ti aspetti da un primo cittadino se sicuro del suo lavoro. Ora dice che non prende risorse dai partiti, ma dimentica di aver dichiarato piu' volte che da candidato neofita nel 2016 fu finanziato anche dal Pd. Oggi chiede agli amici. Quindi, la domanda sorge spontanea, rispondera' se rieletto agli amici o ai milanesi?": così il candidato sindaco di Milano del centrodestra Luca Bernardo riprende oggi il duello dialettico con l'avversario Giuseppe Sala.

Il primo cittadino ieri aveva commentato la situazione nel centrodestra, con l'audio di Bernardo indirizzato ai partiti della sua coalizione con il quale chiedeva un impegno economico immediato minacciando di rinunciare alla corsa. Sala aveva detto di non chiedere soldi ai partiti ma solo a “sostenitori, amici e conoscenti, ovviamente tutto in trasparenza perché così è nelle regole”. “Preferisco non chiedere soldi ai partiti, ma non voglio entrare nel merito. Se Bernardo lo fa è liberissimo di farlo, non ho nulla da contestare. Faccio solo notare, siccome bisogna dichiarare quanti soldi si prendono, che spenderemo un quarto di quello che spende Bernardo”.

Bernardo: "Se Sala cambia la squadra, vuole dire che ha scelto male"

Bernardo rilancia commentando le ulteriori dichiarazioni di oggi del sindaco in carica, che ha annunciato un significativo ricambio in Giunta in caso di riconferma. Questa l'analisi di Bernardo: "Il fatto che cambi giunta e' il segno che non sia una squadra vincente. Ha scelto male i suoi collaboratori? E soprattutto e' d'accordo la sua coalizione? Infine mi sembra che i sondaggi del sindaco uscente non superino la circonvallazione della linea 90/91. Non mi pare, ascoltando i cittadini, che sia cosi' gradito, cosi' simpatico. Vada nei quartieri dimenticati a chiedere. Se non c'e' mai stato, gli suggeriamo di conoscere un po' Milano. Magari oltre la circonvallazione".