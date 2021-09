Milano, Sala: "La Giunta cambiera significativamente"

In caso di vittoria, la "Giunta cambierà anche significativamente perché tanti fanno altre scelte e perché credo che sia il caso di ringiovanire e cambiare: alcuni hanno fatto un lungo percorso. Un po' di idee le ho in testa, poi bisogna anche rispettare il singolo risultato elettorale per vedere dove vanno i potenziali assessori". Così il sindaco di Milano Beppe Sala intervenuto a Radio Capital.

"Sondaggi? Testa bassa e pedalare..."

“Sono molto contento che nei sondaggi c’è anche il giudizio sull’amministrazione e il meno lusinghiero ci dà un gradimento del 58 per cento che arriva in alcuni casi anche al 70 per cento. Io credo che i milanesi pensino che la nostra amministrazione abbia lavorato sostanzialmente bene in un momento difficile e ce lo stia riconoscendo. Però il mio slogan degli ultimi giorni è ‘testa bassa e pedalare’. Bisogna lavorare, non voglio sentire parlare di vinciamo al primo turno”.

"Ciclabili, alcune da rivedere ma il modello è giusto"

Sala ha affrontato anche altri temi. Su mobilità cittadina e ciclabili: "Stiamo facendo un percorso di transizione da un modello di città auto dipendente a modello in cui la mobilità pubblica cambia le abitudini e questo costa fatica: è un tema che stanno affrontando tutte le grandi città. Sulle piste ciclabili, alcune le abbiamo fatto in fretta durante la pandemia e sono disponibile a rivedere dove abbiamo sbagliato ma il modello no". Il primo cittadino ha sottolineato la necessità di "uscire da questa retorica della contrapposizione centro-periferia: in periferia ci sono quartieri che sono molto migliorati e altri no, ma c'è un tema importante, quello dell'edilizia popolare. Abbiamo 70mila appartamenti che in alcuni casi non sono dignitosi: qui ci aiuteranno i fondi del Pnrr"

"Sbagliato non riaprire teatri e live club"

Sul Green pass: "È sbagliato non riaprire i teatri e i live club: se siamo vaccinati e abbiamo il green pass è il momento di riaprire con capienza che li metta in condizioni di lavorare. A questo punto, aspettiamo per precauzione anche un mese, ma bisogna riaprire con un'ampia capienza". Per la capienza ridotta, "negli stadi, chi ci rimettono i proprietari e i fondi, ma sulla cultura, che ha preso la botta significativa, sono tanti piccoli imprenditori che ancora non hanno prospettive".

"Centrodestra spiazzato dalla mia ricandidatura"

Infine anche uno sguardo al campo avversario: "Ci hanno messo molto tempo: sono stati fatti tantissimi nomi. Io penso che il centrodestra dalla mia discesa in campo, che forse non si aspettavano, un filo è stato spiazzato".