Milano, boom du turisti a luglio e agosto

Boom di turisti a Milano durante questa lunga e calda estate, segno che fare sistema funziona. Secondo il sindaco Beppe Sala, che è intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione del Gran Premio di Monza di F1 in programma domenica, "se noi milanesi e lombardi non siamo capaci di lavorare insieme, in Italia nessuno è in grado di farlo. Ne abbiamo già dato dimostrazione. Ad agosto abbiamo avuto un record di turismo, mentre fino a 5-6 anni fa la città chiudeva".

Milano, Sala: "Dobbiamo continuare a innovare e cambiare"

"Dobbiamo continuare a innovare, cambiare, dando il meglio di noi stessi. Poi ci sono le tradizioni, come il Gran Premio di Monza", ha aggiunto. Sala ha quindi ricordato che il Gran Premio "è una occasione per focalizzarsi su un nuovo progresso, su cosa la tecnologia può portare unendo la necessaria sostenibilità ambientale al fatto che la gente deve poter muoversi. Bisogna vedere questo grande evento in maniera allargata". "C'è poi il tema della continuità, con Fontana ci stiamo preparando alle Olimpiadi del 2026. Bisogna avere una visione anche di lungo termine", ha proseguito.